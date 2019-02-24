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Lifecell’in ‘1440 Stratejisi’ telekom sektörünü değiştirecek

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, geçen yıl telekomünikasyon sektörünün en önemli buluşması Mobil Dünya Kongresi’nde duyurduğu dijital ihracat hamlesinde kat edilen büyük mesafeyi, bu yıl yine aynı buluşmada paylaşmaya hazırlanıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 17:10
Lifecell’in ‘1440 Stratejisi’ telekom sektörünü değiştirecek

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, geçen yıl telekomünikasyon sektörünün en önemli buluşması Mobil Dünya Kongresi’nde duyurduğu dijital ihracat hamlesinde kat edilen büyük mesafeyi, bu yıl yine aynı buluşmada paylaşmaya hazırlanıyor.



Lifecell standında sunduğu servislerin yanı sıra Türkiye’de geliştirilen en yeni dijital çözüm ve servisler de tanıtılıyor. Grup şirketlerinden Lifecell ile 2018’deki Mobil Dünya Kongresi’nde ‘dijital ihracat’ı hedef olarak belirleyen Turkcell, bir yıl içinde önemli adımlar attı. Bu yıl 25-28 Şubat tarihlerinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne çıkarma yapmaya hazırlanan şirket, Lifecell/Turkcell standında son bir yıldaki başarı hikâyesini anlatacak.



Lifecell’in 1440 stratejisini dünyada ilk uygulayan operatör olduğu kaydedilen Turkcell, son üç yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olmayı başardığı açıklandı. Turkcell Grubu 2018 yılını hedefleri aşan bir performansla tamamlayarak, 24 aylık gelirini yüzde 49, 36 aylık gelirini ise yüzde 66,7 artırmıştı.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1440. Yani müşterilerimize dijital operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor" dedi.



Geçen yıl ziyaretçilerini, Mobil Dünya Kongresi’nin en etkileyici standlarından birisinde ağırlayan Turkcell/Lifecell bu yıl çıtayı bir basamak daha yukarı çıkartmayı hedefliyor. Turkcell/Lifecell fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlerine ayrılan Innovation City 4. Salon’daki büyük standıyla yerini alacak. Geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi’nde Turkcell mühendislerince geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisler katılımcılarının beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:10
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