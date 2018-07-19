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Lif kopması neden olur?

Lif kopması, günlük yaşamda sık karşılaşılan, belirli sayıda kas lifinin doğal sınırlarının ötesinde zorlanıp aşırı gerilme veya yırtılma ile sonuçlanan bir rahatsızlıktır.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:30
Lif kopması neden olur?

Lif kopması iki şekilde gerçekleşir. Kas yapısında bulunan beyaz renkli tendonların rahat esnemesi nedeniyle bir zorlama sırasında yıpranabilir veya kopabilir.

Tendonun koptuğunu elimiz ile dokunarak yapının bozulduğunu ve kasların devamlılığını sağlamadığını fark edebiliriz.

Lif atması ise adalenin içindeki lastik gibi ince üniter yapıların kopup ayrılması ve kanamanın içe doğru yayılmasıdır.

Lif kopmasının başlıca nedenleri arasında ağır spor faaliyetleri, kazalar, ani ve zorlayıcı hareketler gelir.

Futbol, basketbol, voleybol ya da boks ve halter gibi yüksek efor sarfedilen sporlarda kasların doğal sınırlarının ötesinde zorlanması lif kopmasına neden olmaktadır.

Ardarda seri hareketler yapan jinastikçilerde de bel, baldır, ayak ve kol kaslarında sık sık sakatlanmalar gözlenir.

Müsabaka öncesi kasların yeteri kadar ısınması ve hareketi sağlanmadan çekilecek sert bir şut, ani bir dönüş ve refleks hareketi kaslarda aşırı gerilme ve sakatlanma ile sonuçlanır.

Kolların taşıyabileceği yükten fazlasının kaldırılmaya çalışıldığı anda özellikle bel ve kol kaslarında aşırı gerilme ve zorlama meydana gelir.

Yük taşırken vücut pozisyonunun da doğru olması gerekir ve ani hareketler yapmaktan kaçınılmalıdır.

Dengesiz kuvvet kullanımı ve kas grubunun ani zorlanması lif kopmasına neden olur. Bu şekilde oluşan lif kopması bireyin hareketlerini kısıtlamaya ve yürüme zorluğu çekmesine neden olmaktadır.

Bilek güreşi yaparken veya denizde taş sektirirken kaslara ısınmadan ani büyük bir kuvvet uygulanması, liflerin kopmasına sebebiyet verir.

Sporcuların ve ağır işlerde çalışanların kas gerilmesi ve yıpranması riski daha fazladır. Bu bireylerin çalışma sırasında dikkatli olmaları gerekir.

Lif kopması gerçekleştiğinde ani travmadan sonra ilk yapılacak iş buz tedavisi olmalıdır. Havlu veya bir bezin üstünden buz tedavisi yapılarak iyileşme süresi kısaltılabilir.

Özellikle lif kopmasına masaj yapılması sakıncalı olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:30
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