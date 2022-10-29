Lif deposu meyve kuru incirin faydaları say say bitmiyor! 2 adet kuru incir tüketirseniz...

Kuru incir her yerde kullanılan bir besindir. Eski zamanlardan beri mutfaklardan eksik olmamaktadır. Kuru incir lezzetli olduğu kadar sağlıklıdır. Sağlığa olan faydaları azımsanmayacak kadar fazladır. Kuru incir yedikçe kendini yediren bir yemiştir. Bu yüzden insanların aklında incirin kilo aldırıp aldırmadığı soruları dolaşmaktadır. Bu yazıda bu soruları cevaplayacağız. İşte kuru incir ile ilgili detaylar...

Kuru incir ve kuru meyveler oldukça şifalı. İncir kalsiyum içeriyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Peki lif deposu meyve kuru incirin faydaları neler?

HER GÜN 2 TANE KURU İNCİR!

İçerisinde diyet lifi, mineral, vitamin, antioksidanlar bulundurduğu gibi orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir. Sağlık açısından ciddi faydaları olan incir içeriğinde oldukça çeşitli ve güçlü vitamin ve mineraller bulunur.

Yaklaşık 2 orta boy incir 100 gramdır.

Besin değerler

Kalori: 249 kalori

Protein: 3.3 gram

Lif: 9,8 gram

Şeker: 47 gram

Kalsiyum: 162 mg

Magnezyum: 68 mg

Fosfor: 67 mg

C vitamini, folat, kolin, A vitamini, beta keroten, Lutein ve K vitamini dahil olmak üzere 2 tane kuru incir günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılar. Bol ve çeşitli antioksidan almanıza destek olur.

HER GÜN KURU İNCİR TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Her gün 2 kuru incir tüketirseniz...

Her gün 2 tane incir tüketmek sindirim sisteminizin dengelenmesine yardımcı olur. Sindirim sorunlarını azaltır. İncir, sindirim sağlığı için güçlü bir prebiyotiktir.

İncir içerisindeki yüksek kalsiyum seviyeleri nedeniyle kemik sağlığı için birebirdir. Her gün 2 tane kuru incir tüketmek günlük ihtiyacınız olan kalsiyum miktarını almanıza yardımcı olur. Aşırıya kaçmadan düzenli incir tüketimi kemik yoğunluğunu artırır.

İncirin tansiyon dengeleyici etkileri vardır. Her gün 1-2 tane incir tüketmek tansiyon problemiyle savaşmanıza destek olur. İncir, yüksek tansiyonu azaltır.

Meme kanserini önlemede lif bakımından zengin meyveler etkili olmaktadır. Bir porsiyon incir, kadınların günlük tüketmesi gerek 25 gram lifin 5 gramını sağlamaktadır.

Damar ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Güçlü antioksidanlarla dolu olan incirin kalp ve damar sağlığına iyi geldiği düşünüyor.

Sindirim sistemini destekleyerek ve tok hissetmeye yardımcı olarak kilo vermeyi destekler.

Luteolin, meyveler, sebzelerde bulunan bir flavonoiddir yani antioksidanlar ve antimikrobiyal ajanlar olan besin maddeleridir. İncirler luteolini destekleyerek, tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı olmaktadır.

Kuru incir, zengin B6 vitamin kaynağı olduğundan vücuttaki kolesterol seviyesini koruyarak, gıdaların kolay sindirilmesini sağlamaktadır.

KURU İNCİR NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Kuru incir direkt olarak tüketildiği gibi çeşitli şekillerde de tüketilebilir. Örneğin yoğurt, kahvaltılık gevrek gibi şeylere katılarak yenilebilir. Aynı zamanda kuru incir ile tatlılar, kurabiyeler yapılabilir. Kuru incir ile kür yapılarak yenilebilir. Ya da zeytinyağı ile kuru incir tüketilebilir. Bu birçok derdin devasıdır.

KURU İNCİR YEMEK KİLO ALDIRIR MI?

Kuru incir tüketen herkes ne kadar tatlı olduğunu bilir. Kuru incirin içerisinde doğal şeker vardır ve çok yoğundur. Bundan dolayı çok fazla tüketilen kuru incir kilo alımına sebep olabilir. Bu yüzden kuru incir tüketirken dikkatli olmak gerekir. Aksi takdirde istenmeyen kilolarla karşılaşılması mümkündür.

KURU İNCİR BESİN DEĞERİ

Kuru incir içerisinde birçok besin vardır. Bu besinin kalori değerine bakılırsa 100 Gram içerisinde 249 kcal kalori bulunur. Ayrıca bir adet kuru incirde 50 kalori bulunmaktadır. Kalori bakımından çok zengindir. Bu yüzden kilo kontrolü için fazla tüketmemek gerekmektedir.

İncirin faydaları nelerdir?

1) İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar.

2) Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. 100 gram kuru incir yenildiğinde vücudun günlük gereksinimi olan kalsiyumun %17'si, demir ile magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i, B2 vitaminin ise %4'ü karşılanır.

3) Kan basıncına fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, işlenmiş sodyum içeriği yüksek gıdaları tüketen kişiler potasyum eksikliği yaşayabilir ve bu da hipertansiyona yol açabilir.

4) Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. 1 orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır ki bu da günlük ihtiyacımız olan lif miktarının %6'sını karşılar. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleri ile incir porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir.

5) Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirimi, içerdiği liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar.

6) Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler. İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir. İncirdeki kalsiyum diğer besinlere oranla daha kolay sindirilir, bu sebeple süt içemeyen kişilerin incir tüketmesi önerilir.

7) Kanserden korur. İncirde bulunan ‌benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.

8) Müshil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müshildir. Yapılışı şöyledir: 2-3 kuru incir doğranır ve üzerine kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlendirilir. Günde 2-3 bardak içilmesi önerilir.

9) Siğil oluşumunu önler. Körpe olan incirin yapraklarının içindeki süt siğile karşı etkilidir. Bu etkiyi sağlamak adına körpe olan incirin yaprağından çıkan süt siğile sürülür. Düzenli yapıldığında siğil ortadan kaybolur.

10) Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler. Kurutulan incir yaprakları ile dekoksiyon hazırlanır. Bu dekoksiyon hemoroit (basur) ile çıbanlara karşı etki gösterir.

Dekoksiyonun hazırlanışı şöyledir: Körpe olan incir yaprakları, havadar ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur, sonrasında yapraklar parçalanır. 2 veya 3 tatlı kaşığı kurutulmuş incir yaprağı bir bardak su içerisinde 30 dakika süre ile kaynatılır ve bu şekilde hazırlanmış olan dekoksikasyon suyu ile ıslatılan bez, basur memesine veya çıbana sarılır. Basura karşı olan bu dekoksiyondan gün içerisinde 2-3 bardak kadar içilir.

11) Menapoz sonrasında meme kanseri oluşmasını önlediği yapılan araştırmalarla görülmüştür. Yaklaşık 8 senedir menopozda olan 52.823 kadın ile yapılan bir araştırmada, beslenmesinde lifli meyvelere yer verenlerin diğerlerine oranla meme kanserine yakalanma riskinin %34 oranında daha az olduğu görülmüştür. Yanlızca meyveler değil tahılların da yüksek oranda lif içermesi onların da kansere yakalanma riskini azaltıcı etkileri olduğunu göstermektedir.

12) Antioksidan, vitamin ve mineral deposudur: Özellikle koyu renkli olan taze incir; karoten, lutein, tanin gibi bir çok antioksidan bileşen ve A, E, K gibi sağlığımıza faydalı vitaminler içerir. İçeriğinde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunması sayesinde bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlar.

13) İnsülin salınımını dengeler. İçinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum olduğundan, insülin salınımını dengelemektedir. Bu özelliği sayesinde diyabetli hastalar da incir tüketebilir.

14) Kalp sağlığını korur. Potasyum mineralleri bulundurması ile tansiyon dengesini korur ve böylece kalp sağlığını olumlu etkiler.

15) Vücudu temizler.

Bulundurmuş olduğu antioksidanlar sayesinde incir, kan ile bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar ve aynı zamanda yetişkin bireylerde oluşabilecek göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturur.

16) Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yüksek orandaki lif içeriği sayesinde mideye olumlu etkileri vardır. Yapılan çalışmalarla ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği görülmüştür.

17) Cilt hastalıklarına iyi gelir. İncirin de barındırmış olduğu antioksidanların cilt sağlığında olumlu etkileri bulunur.

Akne sorunu yaşanlar inciri püre haline getirip, 20 dakika süre ile yüzüne uyguladığında cildi temizlenecektir.

18) Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır.

19) Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır. Uygun porsiyonlarda tüketildiği takdirde içeriğindeki lif ve tatlı isteğinin giderilmesi ile şeker hastalığına iyi geldiği görülmüştür.

20) Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir.

21) Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalığı olanların diyetlerine inciri eklemesi tavsiye edilir.

İncirin zararları var mıdır?

İncire karşı alerji ve negatif ilaç etkileşimi düşük oranlarda görülmektedir. Bu sebeple diyetinize ılımlı olarak endişelenmeden ekleyebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:

2010 yılında yapılmış olan bir çalışmaya göre, kauçuk ya da huş polenine alerjisi olan bireylerde incire de alerjik reaksiyon verebileceği ön görülmüştür. İncir dut familyasının bir ürünü olduğundan dut ailesi içerisinde bulunan dut, portakal, şekerli elma gibi meyvelere vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir.

Kurutulmuş ve çiğ olan incir K vitamini bakımından zengin bir meyvedir. K vitamininin doğal bir kan kalınlaştırıcı etkisi bulunur. Vafarin (Coumadin) gibi kanı inceltici etkileri bulunan ilaçları kullanıyorsanız, K vitamini tüketiminizi günlük olarak takip etmeniz gerekir.

İncir doğal bir müshil etkisi bulundurur bu özelliği kabızlığın tedavisinde olumlu etki gösterirken, fazla incir tüketimi ise ishale neden olabilir. İnciri tükettikten sonra tuvalete çok sık gidiyorsanız tüketiminizi kesmeniz gerekir.