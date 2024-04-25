Liderlik kavgası büyüyor: Fatih Terim'den şok eden hakem isyanı: "Saygı duyulacak birisi değil"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fransız hakemi Willy Delajod eleştiren Fatih Terim "Hakem penaltımızı vermiyor ardından bize sarı kart gösteriyor, saygı duyulmasını istiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin. Böyle bir hakem masraf edip Fransa'dan mı getirilir?" diye konuştu.

Şampiyonluk şanslarının decam ettiğinin altını çizen deneyimli teknik adama "Son düdüğe kadar vazgeçmeye niyetimiz yok. Şansımız varsa sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün mağlup olduk ama hiçbir şey bitmiş değil. Kağıt üzerinde büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.