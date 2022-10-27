Liderliği bırakmadık! Muhteşem geri dönüş...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes karşısında 3-0’dan müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maçı 3-3 bitirerek liderliği kaptırmadı. Grubun diğer maçında ise Larnaca evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

5. dakikada Rennes öne geçti. Orta sahada presle topu kapan konuk ekipte Truffert, sol çizgide meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun driplingle katederek içeriye paralel gönderdiği topa sol çaprazda bekleyen Gouiri dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

10. dakikada konuk ekipten Majer’in uzaktan şutla attığı gol, VAR’da incelendi. Hakem, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

16. dakikada Rennes farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası sağından Gouiri’nin pasında top, penaltı noktası civarında bekleyen Terrier’in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla bir kez daha buluştu: 0-2

20. dakikada kaleci Mandanda’nın sektirdiği top, sol çaprazda bekleyen Lincoln Henrique’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol ederek içeri gönderdiği topa Valencia topukla vurdu. Meşin yuvarlak defanstan döndü.

30. dakikada konuk ekip, skoru 3-0’a getirdi. Sağ çizgide topla buluşan Bourigeaud, meşin yuvarlağı cezası sahası içinde bekleyen Gouiri’ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti.

42. dakikada Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Rennes’in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

83. dakikada kazanılan serbest vuruşun başına geçen Zajc topu ağlara gönderdi: 2-3.

89. dakikada Emre Mor attığı golle skoru belirledi ve temsilcimiz liderliği kaptırmadı: 3-3



