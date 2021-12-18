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Spor Lider'in rakibi Hatay! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Lider'in rakibi Hatay! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 17. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:32:00 -
Lider'in rakibi Hatay! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 17. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...

Geçen hafta Antalya'dan yenilgiyle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren Trabzonspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Fırtına, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen yok

Fırtına'da Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Sakatlıkları düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin ise kadroda olması bekleniyor.
Trabzonspor-Hatayspor maçı muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor, Trondsen (Denswil), Berat, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Cornelius.

Hatayspor: Munir, Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Falette, Burak Can, Isaac Sackey, Ruben Ribeiro, Adekugbe, Saint-Kouis, Ayoub El Kaabi, Mame Diouf.

Yayın: beIN Sports

Saat: 16.00

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

VAR: Atilla Karaaoğlan

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