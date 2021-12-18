Lider'in rakibi Hatay! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'de 17. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 17. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri...
Geçen hafta Antalya'dan yenilgiyle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren Trabzonspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Fırtına, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.
Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen yok
Fırtına'da Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Sakatlıkları düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin ise kadroda olması bekleniyor.
Trabzonspor-Hatayspor maçı muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor, Trondsen (Denswil), Berat, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Cornelius.
Hatayspor: Munir, Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Falette, Burak Can, Isaac Sackey, Ruben Ribeiro, Adekugbe, Saint-Kouis, Ayoub El Kaabi, Mame Diouf.
Yayın: beIN Sports
Saat: 16.00
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
VAR: Atilla Karaaoğlan