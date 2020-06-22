  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Lider Liverpool Everton'ı geçemedi

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Liverpool, Everton ile yenişemedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 01:14:00 -
Lider Liverpool Everton'ı geçemedi

Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

Everton'da forma giyen Milli Futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı. Cenk Tosun'un mart ayında çapraz bağlarından ameliyat olduğu ve 6-9 aylık süre içerisinde sahalara dönemeyeceği bildirilmişti.

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Liverpool puanını 83'e yükseltti. Liverpool'un, ligde son 8 haftaya girilirken, ikinci sırada yer alan Manchester City ile puan farkı 23 oldu.

Everton, puanını 38'e yükselterek ligde 12. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı