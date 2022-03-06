Lider Kadıköy'deki seriyi bitirmek istiyor: Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de ve Kupa'da yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, ezeli rakibinin sahasında da yenip rüştünü ispat etmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son haftaların yıldızı Arda Güler ve sakatlığını atlatan Mesut Özil'i 11'de düşünmüyor.

Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de ve Kupa'da yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, ezeli rakibinin sahasında da yenip rüştünü ispat etmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son haftaların yıldızı Arda Güler ve sakatlığını atlatan Mesut Özil'i 11'de düşünmüyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor, Süper Lig'de 66 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe ise 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE LİGDE 24 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 99 golle cevap verdi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahze, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Ülker Stadyumu

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius