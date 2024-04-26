Lider Galatasaray güle oynaya! Fenerbahçe'nin 7 puan önünde
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Lider Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek zirvede yerini sağlamlaştırdı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Lider Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek zirvede yerini sağlamlaştırdı.
1. dakikada sağ kanatta Balotelli’nin ara pasında topla buluşan Mendoza’nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay’ın şutunda, top direkten geri döndü. 17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev’den döndü. 25. dakikada Mertens’in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
26. dakikada Mendoza’nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli’nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi
37. dakikada ani gelişen atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi’den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
53. dakikada Mertens’in indirdiği topa Ziyech, sol ayağıyla çok sert vurdu. Kalecinin yetersiz teması sonrası top ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Yusuf Erdoğan’ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada Kerem Demirbay topu ayağının altından kaçırdı. Mendoza’nın karşı karşıya vuruşu Muslera’dan döndü.
64. dakikada Kaan Ayhan’ın pasıyla sağdan son çizgiye inen Kerem Demirbay, dar açıdan çok sert vurdu ve takımını 0-2 öne geçirdi. 75. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan çok iyi vurdu. Top uzak direğin az farkla üstünden dışarı gitti.
90+1. dakikada Kerem’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, hemen yanındaki Icardi’ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve G.Saray maçı 3-0 kazandı.