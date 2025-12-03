Lider Barcelona, Atletico Madrid'i 3-1'lik skorla yendi

  • İSTANBUL
Camp Nou’daki dev mücadelede Barcelona, Atletico Madrid’i 3-1 yenerek liderliğini pekiştirdi. Katalan ekibinde goller Baena, Dani Olmo ve Ferran Torres’ten geldi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.

Camp Nou Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Alejandro Baena ve Raphinha'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi ekibin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Dani Olmo ile öne geçen Barcelona, 90+6. dakikada Ferran Torres'in golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı.

