Şansa bak! Taşı altın sanıp sakladı, altından daha değerli çıktı!
Şansa bak! Taşı altın sanıp sakladı, altından daha değerli çıktı!

Avustralya’da bir adamın yıllarca altın olduğunu sanarak sakladığı kaya parçasının, aslında 4,6 milyar yıllık çok nadir bir meteor olduğu ortaya çıktı.

Melbourne yakınlarındaki Maryborough bölgesinde yaşayan David Hole’un tesadüfen bulduğu uzay taşı, bilim insanları tarafından “altından daha değerli” olarak nitelendirildi.

Hole, 2015 yılında Maryborough Bölge Parkı’nda dolaşırken metal dedektörü bir noktada şiddetle sinyal verdi. Sarı kilin içinde duran kırmızımsı, ağır bir kaya buldu. Altın olabileceğini düşünen Hole, eve döner dönmez kayayı açmak için taş testeresi, spiral taşlama makinesi, matkap, asit banyosu hatta balyoz kullandı. Ancak kaya bir türlü kırılmadı.

Hole, çaresiz kalınca taşı Melbourne Müzesi’ne götürdü. 37 yılda binlerce kaya inceleyen jeolog Dermot Henry, bunlardan sadece ikisinin meteor çıktığını söyledi. Bu taş da o iki istisnadan biri oldu.

Jeolog Bill Birch, taşın olağanüstü yoğunluğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

 

“Dünyada oluşmuş bir kaya olsaydı bu kadar ağır olmazdı.”

Araştırmacılar meteorit üzerinde inceleme yaptı ve kayaya Maryborough Meteoriti adını verdi. 17 kilo ağırlığında, yüksek oranda demir içeriyor, H5 tipi sıradan kondrit olarak sınıflandırıldı.

Kesit alındığında içinde “kondrül” denen eski metal damlacıkları görüldü. Bunlar Güneş Sistemi’nin ilk oluşum dönemine ait izler taşıyor.

Victoria eyaletinde bugüne kadar sadece 17 meteor resmi olarak kaydedildi. Maryborough meteoriti, 55 kiloluk dev bir kondritten sonra bölgedeki en büyük ikinci meteor.

Bilim insanları, benzer meteorların yıllarca fark edilmediğini, hatta kapı stoperi olarak kullanıldığını hatırlatarak vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Evinizde çok ağır, kırılması imkânsız bir taş varsa, sandığınızdan çok daha değerli olabilir.”

