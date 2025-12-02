Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı

Pakistan medyasının aktardığı bilgilere göre, Türkiye ile Pakistan arasında enerji ve madencilik alanında imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmalar, bölgede yıllardır etkili olan Çin üstünlüğünü sarsmaya başladı.

Pakistan hükümeti Türk firmalarına yeni maden sahaları için kapıları açıyor. Yetkililere göre Ankara’nın devreye girmesi, özellikle Reko Diq kuşağında Çin tekelinin kırılmasında “tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendiriliyor.

Türk şirketlerinin Belucistan’daki bakır–altın kuşağına giriş yapması, "kritik mineraller rekabetinde yeni dönem yorumlarına yol açtı.

Pakistan Ekonomi Koordinasyon Komitesi, Doğu Açık Deniz Blok-C’nin operatörlüğünü Türk Petrol Yurtdışı Şirketi’ne (TPOC) devrederek bölgede Türkiye’nin ağırlığını hukuki olarak da resmileştirdi.

Geo TV, anlaşmaların yalnızca enerji sektörünü değil, kritik mineraller savaşını da etkileyeceğini yazdı.

ÇİN’E SERT DARBE

Yerel basında öne çıkan yorumlara göre, Türk şirketlerinin madencilik sahalarına giriş yapması, özellikle Çin’in Reko Diq çevresindeki stratejik üstünlüğünü tehdit eden bir gelişme olarak görülüyor.

Belucistan’daki 15 kilometrelik bakır–altın hattının yeni kira sözleşmesinin Türk şirketine geçmesi bekleniyor.

Aynı kuşakta uzun süredir Çinli firmalar hâkimdi. Pakistanlı uzmanlara göre:

"Türkiye’nin sahaya girişi, Çin’in bölgedeki rahat dönemini bitiriyor."