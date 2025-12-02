  • İSTANBUL
Dünya

Erbil’de tansiyon tırmandı: Herki aşireti ile Barzani güçleri arasında çatışma çıktı

Irak’ın Erbil kentinde Herki aşireti ile Peşmerge güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Aşiret üyeleri Barzani güçlerini geri çekilmezse rafinerileri hedef almakla tehdit ederken, peşmerge birlikleri şehir merkezine konuşlandırıldı.

Kuzey Irak’ın Erbil kentinde akşam saatlerinden itibaren büyük bir gerilim yaşanmaya başladı. Herki aşireti mensupları ile Barzani yönetimine bağlı Peşmerge güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığı bildirildi.

“Barzani güçleri geri çekilmezse rafinerileri havaya uçururuz”

Çatışmaların büyümesi üzerine Herki aşireti, Erbil’deki KDP binasını ateşe verdi. Aşiret üyeleri, Barzani güçlerinin iki saat içinde geri çekilmemesi durumunda bölgenin en büyük petrol tesislerinden biri olan Lanaz Rafinerisi’ni hedef alacaklarını açıkladı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan rafinerinin tehdit altında olduğu belirtildi.

 

Peşmerge şehir merkezine konuşlandı

Artan gerilim üzerine Peşmerge güçleri Erbil’in kritik noktalarına konuşlanmaya başladı. Buna karşılık Herki aşireti, şehrin bazı bölgelerine girişleri kapatırken Erbil Valisi çatışmalara ilişkin sert bir açıklama yaptı:
“Kaos çıkarmak isteyen herkesin ellerini keseceğiz.”

 

Roketli görüntüler gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, ellerinde roket bulunan kişilerin Herki aşiretine mensup olduğu iddia edildi. Bu görüntüler, çatışmaların büyüme riskine dair endişeleri artırdı.

 

KYB yetkilisi gözaltına alındı

Gerilime ilişkin son gelişmede, KYB yetkilisi Neçirvan Herki’nin Habat bölgesinde Peşmerge güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

 

