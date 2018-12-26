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Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı... Valilikten açıklama geldi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 2 mahalle ve buralara bağlı 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:00
Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı... Valilikten açıklama geldi

Son zamanlarda, terörle mücadele konusunda destan yazan güvenlik güçleri, ABD kucağındaki teröristleri temizlemeye kararlı. Sınır içi ve dışında teröristlerle mücadele eden güvenlik güçleri, bir zamanlar PKK'lıların cirit attığı bölgelerde huzuru sağlıyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. 

PKK'lılar ve iş birlikçileri etkisiz hale getirilecek

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:00
  1. Diyarbakır
  2. PKK
  3. operasyon
  4. Terörle Mücadele

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