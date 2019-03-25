Lice Belediyesi yol bakım çalışmalarına devam ediyor
Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.25 Mart 2019 Pazartesi 13:16
Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde ara verilmeden yol bakım ve onarım çalışma hizmetleri devam ediyor. Kabakaya Mahallesi Esenli mezrasında bozulmuş yolların Lice Belediyesi ekipleri tarafından onarımı yapıldı. Onarılan yol yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.
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