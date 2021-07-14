Libya'ya ihracatta müthiş artış

Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ülkeler arası askeri, siyasi diplomatik ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor.

Özellikle şubatta geçici hükümetin görevi devralması sonrasında ülkeler arası ekonomik ilişkiler hızlanırken, gelişmeler Türkiye'nin ihracatına da olumlu yansıdı.

İlk 5 ayda toplam ihracat 983 milyon dolar

Ocak-mayıs döneminde Türkiye geneli ihracat yüzde 38,3 artarken Libya'da bu rakam yüzde 67'ye ulaştı. İlk 5 ayda ihracat 983 milyon dolar, mayısta ise 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ihracat artışı ise yüzde 138'e yükseldi.