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Teknoloji

Libya'ya gönderilen Yunan fırkateyni arızalandı

Yunanistan'ın İrini operasyonu için Libya açıklarına gönderdiği YDRA fırkateyninin görevi arıza nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:52:00 -
Libya'ya gönderilen Yunan fırkateyni arızalandı

Yunan basınındaki haberlerde, 12 Mayıs’ta Atina yakınlarındaki Salamina deniz üssünden hareket ederek operasyon için hazırlanmak üzere Girit Adası’ndaki Deniz Önleme Eğitim Merkezine (KENAP) giden fırkateynin makine dairesinde hasar tespit edilmesi üzerine yerine SPETSAİS fırkateyninin görevlendirildiği belirtildi.

Haberlerde, SPETSAİS’in, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından mayıs sonunda operasyonda görev alacağı kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Libya’ya olan silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

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