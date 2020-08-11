Libya’nın umudu Türkiye!

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter’e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) destekleyen Türkiye, sahada gösterdiği başarıların ardından cephe gerisinde kalan mazlumların da umudu oldu. Libya halkının yaşadığı zorlukları ve Türkiye’den beklentilerini Tarihdaş Milletler ve Topluluklar İnceleme Araştırma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baba Akit’e anlattı.

“Gözler Türkiye’ye çevrilmiş durumda”

UMH’nin kontrolündeki bölgelerde bir yandan Sirte ve Cufra’ya yönelik yığınak ve hazırlıkların devam ettiğini, diğer yandan da giderek artan bir diplomasi trafiğinin sürdüğünü söyleyen Tarihdaş Milletler ve Topluluklar İnceleme Araştırma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baba, “Libya halkı bir yandan bu gelişmeleri çok yakından takip ederken diğer yandan cephe gerisinde de günlük hayattaki sıkıntılarla boğuşuyor. Artan yaz sıcakları, coronavirüs vakaları ve bunlara karşı düzensiz elektrik kesintilerinin günde 20 saati bulması Libya halkını çok bunaltmış durumda. Sıkıntılı birçok konuda gözler Türkiye’ye çevrilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Türkiye’ye güven!

Libya’daki Kovid-19 enfeksiyonlarının sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Baba, Libya’da 4 bin 120 aktif vaka ile hasta sayısı 4 bin 879’a yükseldi. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) geçtiğimiz çarşamba günü 404 yeni pozitif vaka kaydetti. Şu anda Trablus’ta 184 vaka, Nawahi Arba’a da 7 vaka, Maya’da 2 vaka, Khoms’da 16 vaka, Misrata’da 102 vaka, Sabratha’da 10 vaka, Tarhuna’da 11 vaka, Janzur’da 6 vaka, Bani Walid’de 11 vaka, Zliten’de 17 vaka, Sabha’da 2 vaka, Shawerif’de 1 vaka, Tobruk’da 2 vaka, Bingazi’de 4 vaka, Bani Walid’de 11 vaka, Amriya’da 1 vaka, Sidi Sayah’da 2 vaka, Msallata’da 1 vaka ve Zuwara’da 3 vaka var. NCDC ayrıca 12 hastanın iyileştiğini doğrulayarak iyileşme sayısını 652’ye çıkardı. Misrata şehrinin önde gelenleri artan vaka sayıları karşısında ülkenin sağlık sisteminin yetersiz kalabileceğini ve Türkiye’nin yardımına güvendiklerini söylüyorlar” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin elektrik krizini çözmesi bekleniyor

Ülkede yaşanan elektrik krizini de değerlendiren Baba, “Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Yönetim Kurulu, çeşitli santrallerin ve ünitelerin verimliliğini artırmak için entegre bir program oluşturmak için hedeflenen üretim istasyonlarının yöneticilerinin huzurunda toplantıların bu hafta ve önümüzdeki hafta devam edeceğini doğruladı. Günün ilerleyen saatlerinde GECOL, yüksek sıcaklıklar ve Al-Zawiya elektrik santralindeki bazı üretim ünitelerinin arızalanması nedeniyle elektrik kesintilerinin olduğu saatlerde artış olduğunu açıkladı ve bu da kamu şebekesinde bir açığa yol açtı. Şirket, kamu ağının güvenliğini ve istikrarını korumak için böyle bir adımı atmaya zorlandığını açıkladı ve tüketicileri şirketle tam olarak işbirliği yapmaya ve enerji tüketimini rasyonelleştirmeye çağırdı. Birbirini izleyen hükümetlerden kalıcı bir çözüm bulmaya yönelik defalarca vaatlerine rağmen, geçen yıllarda saatlerce süren elektrik kesintileri devam etti. Kesintiler, bazı bölgelerde günde 20 saatten fazla sürüyor ve birçoğunu, gün içindeki yetersiz elektrik arzını telafi etmek için pahalı özel jeneratörler satın almak gibi maliyetli çözümler aramaya zorluyor. Elektrik krizi, haziran ayından bu yana kitlesel protestolara neden olmakta. Libya halkı Türkiye’nin bu alanda vereceği acil desteği bekliyor”şeklinde konuştu.