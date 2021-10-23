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Dünya Libya'nın Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu
Dünya

Libya'nın Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu

Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde, yeni bir toplu mezar daha bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 08:04:00 -
Libya'nın Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı ekiplerin, Terhune'deki Tarım Projesi bölgesinde yeni bir toplu mezara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, mezar içindeki cesetlerin çıkarılması işlemine bugün başlanacağı aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Halife Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen toplu mezar sayısı 81'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 248 cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

 

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