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Dünya Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Kimlikleri ise...
Dünya

Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Kimlikleri ise...

Libya'nın Sirte kentinde kimliği belirsiz 11 kişiye ait toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 17:49:00 -
Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Kimlikleri ise...

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sirte kentinin batısında bulunan toplu mezardan 11 kişiye ait cesedin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, cesetlere ait olan kemik örneklerinin adli tıp uzmanları tarafından incelenmek üzere civar hastaneye nakledildiği vurgulandı.

Öte yandan cesetlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

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