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Aktüel

Libya’nın Murzuk kentinin askeri konseyi Libya hükümetine desteğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:41:40 -
Libya’nın Murzuk kentinin askeri konseyi Libya hükümetine desteğini açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya’nın güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ilan ettiği darbe girişimini reddederek, Libya hükümetine desteğini açıkladı.

Başkent Trablus’un 953 kilometre güneyinde yer alan Murzuk kentinin askeri konseyi tarafından bugün akşam saatlerinde 9 maddelik görüntülü bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın üçüncü maddesinde, "Murzuk kenti askeri konseyi ve kentte bulunan bütün tugaylar olarak Libya hükümetinin temsil ettiği meşruiyete yapılacak darbe girişimlerini reddediyor ve Libya hükümetini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivil devlet ve demokrasi için mücadele veren şehitlere Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dilenen açıklamada, Suheyrat Anlaşması çerçevesinde siyasi çözüme vurgu yapıldı.

Açıklamada, Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı tarafından Libya’nın batı bölgelerinde kazanılan zaferler tebrik edildi.

- "Başkenti ve ülkenin güneyini rahat bırakınız"

Ülkenin güney şehirlerine de değinilen açıklamada, "Kendilerini 'Libya Ulusal Ordusu' olarak isimlendirenlere sesleniyoruz. Başkentimiz ve ülkenin güneyini rahat bırakınız ve geldiğiniz yere geri dönünüz. Bu kadar yıkım, ölüm ve göç yeter." denildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin güneyindeki savaşçılara, "kardeşlerimiz" olarak tanımladıkları Libya hükümeti askeri birliklerine karşı savaşılmaması çağrısında bulunuldu.

30 Nisan'da, başkent Trablus’un 750 kilometre güneyindeki Sebh kenti, 17 Şubat Devrimcileri, sivil toplum kuruluşları ve halk, Libya hükümetini desteklediklerini açıklamıştı.

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