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Gündem Libyalı soydaşlarımız! Köroğlu Türkleri Ankara’da buluştu
Gündem

Libyalı soydaşlarımız! Köroğlu Türkleri Ankara’da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile OMEG, TARİHDAŞ Milletler ve Topluluklar Derneği ve Gazi Üniversitesi ATUM’un düzenlediği Libya - Türkiye İlişkileri Işığında Libya Köroğlu Türkleri, “Tarihi Kökler ve Gelecek Program”ı sempozyumu Ankara’da başladı. Programın açılışında konuşan OMEG Başkanı Ömer Kayır, “Türkiye Cumhuriyeti Köroğlu Türklerini resmen tanıdı. Devlet tanıdı, ama asıl milletin tanıması gerekiyor. Türk milletinin kendi kardeşlerini tanıması, bilmesi ve sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:51:00 -
Libyalı soydaşlarımız! Köroğlu Türkleri Ankara’da buluştu

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Başbakanlık eski Müsteşarı Füsun Koroğlu da “Birbirimize sahip çıkmalıyız. Biz soyumuz olan insanlarla bağımızı hiç bir zaman millet olarak kaybetmemeliyiz” şeklinde konuştu.  YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ise, “Türkiye’nin uluslararası gündemde maalesef, sanki Libya’da askeri ve ekonomik altyapı için orada olduğunu düşünenlere karşı bu sempozyum Türkiye’nin kendisi ile köklü tarihi ilişkileri olan konularla her zaman sosyo-kültürel, ekonomik altyapıları geliştirmek ve Türkiye’nin tecrübelerini onlarla paylaşmak adına birlikte olduğunu görmeleri gerekiyor” dedi. Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneğinin Kurucu Başkanı Ahmet Baba da, “Çalışmalar yaptığımız dönemde biz Libya’da ciddi anlamda Köroğlu Türklerinin varlığını müşahede ettik. Maalesef Köroğlu Türklerinin Türkiye’de ve Türkiye kamuoyunda çok fazla tanınmadığını da gördük” ifadelerini kullandı.

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