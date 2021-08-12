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Dünya Libyalı makamlar Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için emir çıkardı
Dünya

Libyalı makamlar Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için emir çıkardı

Libya Askeri Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:59:00 -
Libyalı makamlar Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için emir çıkardı

Libya basınına göre Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Başsavcılık ofisince polis ve askeri birimlere hitaben yazılan 5 Ağustos tarihli talimatta, "cinayetlere karışmak ve paralı asker kullanmak" suçları nedeniyle Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması ve tutuklanmak üzere yetkili makamlara sevk edilmesi kararına yer verildi.

Kararda, "askeri ve güvenlik teşkilatlarının, yetkileri dahilindeki bölgelerde mezkur şahsın (Seyfülislam) bulunması için bu emri uygulamalarına izin verildiği" kaydedildi.

Söz konusu kararın, "Trablus şehrine yönelik sözde Onur Operasyonu saldırıları sırasında Rus uyruklu paralı askerler (Wagner Grubu) tarafından işlenen cinayetlerle ilgili dava dosyasına ilişkin yürütülmekte olan cezai soruşturmalara dayandığını" açıklandı.

Seyfülislam Kaddafi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Dönemin UCM savcısı Fatou Bensouda, 17 Mayıs'ta, "Seyfülislam Kaddafi ya teslim olur ya da Libya makamları onu UCM'ye teslim ederler." demişti.

 

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