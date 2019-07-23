Libyalı hasta obezite cerrahisiyle sağlığına kavuştu

Libya’dan Konya’ya gelen obezite hastası mide küçültme ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Libya’da yaşayan 38 yaşındaki Abushaala Aldalınsı, obezite hastalığından dolayı günlük yaşamında sıkıntı yaşamaya başladı. Günlük yaşamının zorlaşması üzerine Libya’dan Konya’ya gelen Abushaala, Medicana Hastanesinde tüp mide tedavisiyle rahat bir yaşama kavuştu.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim Serden Ay, obezitenin var olan hastalıkların gidişatını olumsuz etkilediğini ve yeni hastalıkların oluşmasında ana neden olabileceğini söyledi. Obezitenin özellikle şeker hastalığını artırabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ay, “Çeşitli kalp hastalıkları, kalp krizi, damar hastalıkları, kemik erimesi, vücuttaki fazla ağırlığa bağlı olarak eklem hastalıkları ve kireçlenmeler, uyku apne sendromu, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, akciğer hastalıkları ve kanser riskinde artışa neden olur. Obezite, hayatı olumsuz etkileyen bu hastalıklar nedeniyle insanların işgücü verimini düşürmenin yanında insanların yaşama sevincini de ellerinden alır. Günümüzde en sık uygulanan, en etkili kilo vermeyi ve yandaş hastalıkların kontrolünü sağlayan yöntem sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatıdır. Mide oniki parmak bağırsağından yemek borusuna kadar stapler diye adlandırdığımız mideyi kesip diken aletlerle kesilerek bir tüp şekline sokulur. Mide küçüldüğü için çok az miktarda gıda ile doygunluk sağlanabilir. Ayrıca açlık hissini artıran Ghrelin hormonu midenin fundus dediğimiz üst kısmından salgılanır. Tüp mide ameliyatında midenin bu bölümü de çıkarıldığı için çok etkili kilo kaybı sağlanabilir” dedi.