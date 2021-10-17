  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libyalı aileler, Hafter’in yargılanmasını istiyor
Dünya

Libyalı aileler, Hafter’in yargılanmasını istiyor

Libya’da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, ülkenin doğusundaki terörist güçlerin lideri darbeci Hafter ve ona bağlı milislerin yargılanmasını talep ediyor...

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:05:00 -
Libyalı aileler, Hafter’in yargılanmasını istiyor

Hafter güçlerinin 2019’da başkent Trablus’a saldırısı sırasında işlediği suçlarla ilgili dava açma sürecinin devam etmesini isteyen derneğin Başkanı Kemal el-Cemel, Facebook sayfasından yayımladığı videoda, şehit ailelerine seslenip, “Yargı ve yürütme makamlarına ihtarda bulunmak, bu makamların kamu davalarını açmalarını istemek ve şikayetlerinizi takip etmek konusunda acele etmenizi ve gevşeklik göstermemenizi istiyorum” dedi.

Adaletin ancak suçlular yargılandığında yerini bulacağını sözlerine ekleyen Cemel, 17 Temmuz’da da Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), Hafter’e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulmasını istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Angola ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, F-35'ler için ödenen paraya karşılık..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?
Eğitim

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan ve Yüksek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay