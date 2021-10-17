Libyalı aileler, Hafter’in yargılanmasını istiyor
Libya’da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, ülkenin doğusundaki terörist güçlerin lideri darbeci Hafter ve ona bağlı milislerin yargılanmasını talep ediyor...
Hafter güçlerinin 2019’da başkent Trablus’a saldırısı sırasında işlediği suçlarla ilgili dava açma sürecinin devam etmesini isteyen derneğin Başkanı Kemal el-Cemel, Facebook sayfasından yayımladığı videoda, şehit ailelerine seslenip, “Yargı ve yürütme makamlarına ihtarda bulunmak, bu makamların kamu davalarını açmalarını istemek ve şikayetlerinizi takip etmek konusunda acele etmenizi ve gevşeklik göstermemenizi istiyorum” dedi.
Adaletin ancak suçlular yargılandığında yerini bulacağını sözlerine ekleyen Cemel, 17 Temmuz’da da Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), Hafter’e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulmasını istemişti.