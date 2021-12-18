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Dünya Libya'dan Türkiye mesajı! Ankara karşıtı isim konuştu
Dünya

Libya'dan Türkiye mesajı! Ankara karşıtı isim konuştu

Çoğu zaman Türkiye karşıtı çıkışlara imza atan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, 'Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik ortağıdır. Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki karşılıklı ticari ilişkiler uzun yıllara dayandığı gibi 2008 yılında Afrika Birliğinin Türkiye'yi kıtanın stratejik ortağı ilan etmesiyle iki taraf arasındaki güçlü kültürel ve sosyal ilişkiler ivme kazanmıştır' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:15:00 -
Libya'dan Türkiye mesajı! Ankara karşıtı isim konuştu

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Necla el- Menguş'un ifadelerine yer verildi.

Zirve'deki konuşmasında Menguş, "Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki karşılıklı ticari ilişkiler uzun yıllara dayandığı gibi 2008 yılında Afrika Birliğinin Türkiye'yi kıtanın stratejik ortağı ilan etmesiyle iki taraf arasındaki güçlü kültürel ve sosyal ilişkiler ivme kazanmıştır." dedi.

"Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik ortağıdır." ifadelerini kullanan Menguş, Türkiye-Afrika ortaklığının, Afrika Birliğinin küresel sistemde güç merkezi olma hedefiyle oluşturduğu "Gündem 2063"ün uygulanması yoluyla arzu ettiği, yatırım için uygun bir ortamın yaratılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Libyalı Bakan, dünyayı etkileyen olağanüstü koşullara, zorlu ekonomik şartlara rağmen Afrika Birliği ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ortak iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Menguş, sözlerine şöyle devam etti:

"Afrika Birliği Örgütünün ve Afrika Birliğinin kurulmasına katkıda bulunan Libya, söz konusu Zirve'de kabul edilecek plan, program ve kararların başarısı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın uygulanması için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da düzenleniyor.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve yarın tamamlanması planlanan Zirve'ye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

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Yorumlar

Bir Türk Vatandaşı olarak Libyada 12 sene Mühendis olarak çalıştım ve Arapça ana dili gibi bildiğim için onları çok iyi tanıdım,,, TÜRKİYE LİBYA HÜKMET KURULUR KURULMAZ TEK YAPACAĞI ŞEY LİBYA HALKININ GÖNLÜNÜ FETİ ETMEK İÇİN BELEDİYECİLİK KUNUSUNA EL ATMASI GEREK ÇÜNKÜ BELEDİYECİLİK HALKA EN YA YAKIN VE ÇOK İYİ GÖRÜNEN BİR İŞ LİBYA HALKI İŞİ GÖRMEK İSTER ,,,
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