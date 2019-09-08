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Libya'dan Hafter'in sözcüsünün BAE'deki basın toplantısına tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi:- "BAE'nin, Libya'daki demokrasi sürecini devirmek için savaş başlatan yasa dışı askeri oluşumların basın toplantısı düzenlemesine izin vermesi, ülkemizdeki savaşın körüklenmesi işine karıştığının başka bir kanıtıdır"

08 Eylül 2019 Pazar 23:42
Libya'dan Hafter'in sözcüsünün BAE'deki basın toplantısına tepki

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Adalet ve Bina Partisi, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsünün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemesine tepki gösterdi.

Bağımsız danışma organı Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "BAE'nin, Libya'daki demokrasi sürecini devirmek için savaş başlatan yasa dışı askeri oluşumların basın toplantısı düzenlemesine izin vermesi, ülkemizdeki savaşın körüklenmesi işine karıştığının başka bir kanıtıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Abu Dabi'nin bu adımı, "meşruiyete yönelik darbeyi destekleyen utanç verici siyasi tutumunun başka bir tanığı ve Libya'daki meşru hükümeti desteklediğine ilişkin iddialarının sahte olduğunun açık bir göstergesi" olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve BM Güvenlik Konseyinden bu ihlallerin belgelenmesi ve siyasi çözüm fırsatını zayıflatan bu tutumun kınanmasının istendiği açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetine de bu açık ihlale yanıt verilmesi ve sonlandırılması için gerekli diplomatik önlemleri alması çağrısında bulunuldu.

- "BAE'nin Libya'ya müdahalesine açık bir kanıt"

Libya'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi ise Hafter güçlerinin sözcüsünün Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemesini, BAE'nin Libya'nın işlerine müdahalesinin açık bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Parti Başkanı Muhammed Savvan, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'in sözcüsünün Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemesinin, BAE'nin, Libyalıların kanlarının dökülmesinin arkasında parmağının olduğu ve meşruiyet dışındaki kurumları desteklediğiyle ilgili tüm tartışmalar üzerindeki perdeyi araladığını belirtti.

Açıklamasında, "BAE'nin bu tutumu ülkemizin işlerine müdahalesinin boyutunu ve devletlerin egemenliğinin ihlalini açık şekilde gösteriyor." ifadesine yer veren Savvan, uluslararası toplumdan, Libya'nın işlerine yönelik olumsuz müdahaleler karşısında açık bir tutum belirlemelerini istedi.

UMH Başkanlık Konseyi de yaptığı açıklamada, BAE'nin, Hafter güçlerine başkenti Abu Dabi'den açıklama yapma izni vermesine tepki göstermişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, cumartesi günü Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemişti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:42
  1. Abu Dabi
  2. Devlet yüksek konseyi
  3. Hafter
  4. Libya
  5. Mismari

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