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Gündem

Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:05:00 -
Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasıyla darbeci Hafter'in silahlı birliklerine karşı mücadele veriyor. Dünyayı ayağa kaldıran anlaşmadan Libya memnun.

"Kenetlenme sağlandı"

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Libya hükümeti güçlenirken içeride de çok daha iyi organizasyon ve kenetlenme sağladı" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e paralı asker getirmek için Sudan’ın başkenti Hartum’u ziyaret etmeleri ile ilgili konuşan Mişri, şunları söyledi:

"Hafter'in paralı askerlerinden korkmuyoruz"

"Hafter ülkenin doğusunda güç kaybetmeye başladı. Bu nedenle Hafter’i destekleyen ülkeler Libya dışından daha fazla paralı asker getirmeye çalışıyor. BAE Libya’da hacminden ve gereğinden fazla etkin olmaya başladı. BAE Libya’daki faaliyetlerini Muhammed Dahlan’ın başkanlığındaki Özel Operasyon Odası aracılığı ile yürütüyor. Libya hükümeti silahlı güçleri artık savunmadan çıkıp operasyonlar düzenleyebilecek güç ve kabiliyete kavuştu. Hafter’in paralı askerlerinden korkmuyoruz. Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz."

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