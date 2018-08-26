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Libya'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Libya'da bayramın üçüncü gününde ülkenin batısındaki Zliten şehrinde yaşanan terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

26 Ağustos 2018 Pazar 00:00
Libya'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ'a ait Amak haber ajansından yapılan açıklamada, Libya'nın Zliten şehrinin çıkışında, Wadi Kaam Barajı yakınındaki güvenlik noktasına düzenlenen ve en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının DEAŞ militanları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Libya'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Destek Misyonu ve BM destekli hükümet saldırıyı kınamıştı.

Libya'da 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ortaya çıkan kaos ve istikrarsızlık ortamı, DEAŞ'ın bölgede varlık bulmasına yol açmıştı. Kıyı şehri Sirte'yi kontrolüne alan örgüt 2016 yılında düzenlenen operasyonların ardından kıyı hattından iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştı.

Libya halen ülkenin doğusunda ve batısında hüküm süren iki rakip hükümet arasında bölünmüş durumda bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 00:00
  1. libya
  2. terör saldırısı
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