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Dünya Libya'daki planları alt üst olan Macron Türkiye'yi hedef aldı: Paralı askerlerini geri çekmeli!
Dünya

Libya'daki planları alt üst olan Macron Türkiye'yi hedef aldı: Paralı askerlerini geri çekmeli!

Libya'daki planları alt üst olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve Rusya'yı hedef alarak, bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden 'paralı askerlerini' Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 00:34:00 -
Libya'daki planları alt üst olan Macron Türkiye'yi hedef aldı: Paralı askerlerini geri çekmeli!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya'nın varlığının Libya'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek "Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde gerçekleşen Libya Zirvesi'nde, Libya'nın istikrarı ve seçim sürecine ilişkin konular ele alındı. Macron zirvede yaptığı konuşmada, Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun "tam desteğinin" altının çizildiğini dile getirdi.

Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarının ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti.

Macron Türkiye ve Rusya'yı hedef aldı

 

Türkiye’nin meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası bölgedeki planları suya düşen Macron, Türkiye ve Rusya'nın "Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden" paralı askerlerini "gecikmeden" Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Hafter kampında hizmet veren 300 paralı askerin dün geri çekileceğinin duyurulmasıyla ilk adım atılmış oldu. Fakat bu sadece başlangıç. Türkiye ve Rusya, varlığı ülkenin ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini ve askeri güçlerini de gecikmeden geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.

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