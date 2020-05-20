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Dünya

Libya'daki hezimet sonrası Rusya'dan açıklama

Gönderdiği paralı askerlere rağmen Libya'da ağır kayıplar veren darbeci Hafter'in geri çekilmesi sonrası Rusya Dışişleri'nden jet hızında bir açıklama geldi. Hezimetten bahsedilmeyen açıklamada; "Akan kanı durduracak her inisiyatifi destekliyoruz" ifadeleri kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:24:00 -
Libya'daki hezimet sonrası Rusya'dan açıklama

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden oluşan Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'un güneyindeki tüm cephelerden 2-3 kilometre geri çekilmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Moskova'nın Libya'da akan kanı durduracak her türlü inisiyatifi desteklediğini belirtti.

Paralı askerlere rağmen hezimet

Sputnik'e konuşan kaynak, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği paralı askerlere rağmen uğradığı hezimete hiç değinmedi. Geri çekilişi hezimetten dolayı değil de darbeci Hafter'in inisiyatifiyle gerçekleştiği şeklinde yorum yapan kaynağın kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Biz her zaman askeri faaliyetlerin durdurulması, Ramazan münasebetiyle insani mola verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla ilgili olarak, Hafter'in inisiyatifleri de dahil birtakım inisiyatifler alındı. Akan kanı durduracak ve müzakere masasına dönülmesini sağlayacak her türlü inisiyatifi elbette destekleriz"

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu. Harekatla birlikte darbeci Halife Hafter'e büyük zaiyatlar verdirildi.

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