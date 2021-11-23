Libya’daki başkanlık seçimleri için 98 başvuru!

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Üyesi Abdülkerim Bilhayr, AA'ya yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimlerine başvuruların 22 Kasım Pazartesi günü itibariyle son bulduğunu söyledi.

Bilhayr, başkanlık seçiminde adaylık başvurusunda bulunan 98 kişinin evraklarının kabul edildiğini belirtti.

Libya'da önümüzdeki ay yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayanlar arasında hem Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe gibi bilinen isimler hem de devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi tartışmalı isimler bulunuyor.

Seyfülislam Kaddafi ve Halife Hafter’in adaylığı, birkaç gün önce başkent Trablus’ta protesto edilmişti.

Tartışmalı seçim yasaları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. ​​​​​​​

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.