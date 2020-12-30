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Dünya Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:24:00 -
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya’da darbeci Hafter’in yaveri Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'ın toplu mezarların sorumlusu iki tugaydan biri olan 106’ncı Tugay Komutanlığına tugay komutan yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Kaynaklar, darbeci Hafter’in Boutigan’a yeni katliamlar için emir verdiğini iddia etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya’nın doğusundaki isyancıların Darfur katillerinin başı Hafter’in yaveri Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan’ı toplu mezarların sorumlusu iki tugaydan biri olan 106’ncı Tugay Komutanlığına tugay komutan yardımcısı olarak atadığı öğrenildi.

Kaynaklar, Libya’daki kaynaklarca darbeci Hafter’in Yb. Boutigan’a yeni katliamlar için emir verdiğini, bunun işaretlerinin de Libya’nın bağımsızlığının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada belli olduğunun iddia edildiğini bildirdi.

Kaynaklar, kendilerine karşı çıkan kabileleri kanlı biçimde cezalandıran milisler ile Birleşmiş Milletler raporlarına göre Darfur’da katliamlara imza atan Sudanlı Cancavid militanları ve binlerce Çadlı isyancıdan oluşan darbeci Hafter güçlerinin daha önce Tarhuna’da işlenen savaş suçlarından sorumlu tutulduklarını hatırlatarak, yeni talimatları uygulayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

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