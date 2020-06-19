Libya’da yeni oyun Misrata Türkleri üzerine kuruluyor

Bölgedeki son gelişmeleri Akit’e değerlendiren Baba, bölgede 150’ye yakın aşiretin 1974 yılından itibaren “Cemahiriyye-Büyük Kütle” anlayışı ile Kaddafi tarafından karma bir “Rehberlik” ideolojisi ile yönetilen Libya toplumu çok iyi analiz edilmeli gerektiğine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

Küstürülmesinler

“Sahada reel siyaset gereği ‘Kullanılan’, ‘İşbirliği Yapılan’ ve ‘Güvenilen’ analizi yapılırken Başbakan Serrac ile Libya’daki Köroğlu Türkleri aynı kefeye konulmamalı, Köroğlu Türkleri her zaman ‘Güvenilen’ olarak değerlendirilmelidir. Zira diğer grupların desteği sağlanmaya çalışılırken, Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri küstürülmeye başlanmıştır. Bu durumu dış güçlerin süratle değerlendireceğini unutmamalıyız. Artık, devlet olarak da, millet olarak da kendimizden olana ‘Evin Danası’ muamelesi yapmaktan vazgeçelim.”