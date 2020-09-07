  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:21:00 - 2020-09-07 16:49:09
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya’da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ağır darbe geldi.

Libya’da yaşanan gerilim sonrası bilgiler peş peşe geldi. Libya ordusunun darbeci Hafter’in milislerine ait bir askeri helikopteri başkent Trablus'un doğusunda ele geçirdiği bildirildi.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilot kaçtı

Açıklamalarda başkentin doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesinde darbeci Hafter’e ait bir helikopterin zorunlu iniş yaptığı aktarıldı. Söz konusu gerilimde helikopterin düştükten sonra ordu tarafından ele geçirildiği belirtildi.

İniş yapan helikopterin pilotunun kaçtığı açıklandı.

Libya hükümeti ve Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını ilan etmişti.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenlemişti.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?
Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Dünya

Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir parti daha kuruldu!
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki
Gündem

KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) terör örgütü PKK’nın son dönemdeki eleştirilerine sert tepki göstererek, dünyada köleliğin sona erdiğini am..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı