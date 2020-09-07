Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.
Libya’da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ağır darbe geldi.
Libya’da yaşanan gerilim sonrası bilgiler peş peşe geldi. Libya ordusunun darbeci Hafter’in milislerine ait bir askeri helikopteri başkent Trablus'un doğusunda ele geçirdiği bildirildi.
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilot kaçtı
Açıklamalarda başkentin doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesinde darbeci Hafter’e ait bir helikopterin zorunlu iniş yaptığı aktarıldı. Söz konusu gerilimde helikopterin düştükten sonra ordu tarafından ele geçirildiği belirtildi.
İniş yapan helikopterin pilotunun kaçtığı açıklandı.
Libya hükümeti ve Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını ilan etmişti.
Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenlemişti.