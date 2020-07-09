Libya’da UMH dünyaya duyurdu: Operasyona başladık
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Ebu Greyn ve Zaviye şehirlerinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyona başladıklarını duyurdu.
Libya'da uluslararası arenada tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, DAEŞ bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa tarafından yapılan açıklamaya göre, UMH güçleri geçtiğimiz hafta içerisinde Ebu Greyn ve Zaviye şehirlerinde operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda DAEŞ'e bağlı hücrelerin hedef alındığı ve çok sayıda DAEŞ mensubunun gözaltına alındığı öne sürüldü.
Başağa, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Libya'da terörist unsurları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini" dile getirdi.
UMH güçleri 23 Haziran tarihinde, Trablus'un eski şehir bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir El Kaide üyesini yakaladıklarını açıklamıştı.
5 Temmuz'da ise Misrata şehrinde bir DAEŞ mensubunu da düzenlenen operasyonla tutuklanmıştı.
Son dönemde UMH'nin, El Kaide ve DAEŞ adı altında düzenlediği operasyonlarda artış yaşandığı göze çarpıyor.
Kaynak: Mepa News