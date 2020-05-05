  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri üsse operasyon düzenledi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Al-Wattia askeri üssünü kontrol altına almak için askeri operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:06:48 -
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri üsse operasyon düzenledi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Al-Wattia askeri üssünü kontrol altına almak için askeri operasyon düzenledi.


Libya’nın başkenti Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter’ın son büyük askeri bölgesi olan Al-Wattia hava üssünü ele geçirmek için operasyon başlattı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askeri kaynak, Al-Wattia üssünün çevresindeki Zirir bölgesinin kontrol altına alındığını ve askeri güçlerin Trablus’un 140 kilometre güneybatısında bulunan geniş bir alana uzanan üs kapısına ilerlediğini söyledi.


Hafter güçleri ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini engellemeye çalıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine ait bir askeri aracın imha edildiğini açıkladı.


Öte yandan 30 Nisan’da Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Al-Mismari yaptığı açıklamada, insani gerekçelerle Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiklerini belirtmiş, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine güvenmediğini ifade ederek tek taraflı olarak ilan edilen ateşkesi reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı