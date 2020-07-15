  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya'da toplu mezarlardan 40 günde 225 ceset çıkarıldı

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 40 günde toplam 225 ceset çıkarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:35:00 -
Libya'da toplu mezarlardan 40 günde 225 ceset çıkarıldı

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde 40 günde 225 cesede ulaşıldı.

Açıklamada, Terhune'nin Hafter milislerinden kurtarılmasından bu yana Kayıpları Arama ve Tespit Etme Kurumunun toplu mezarların bulunması ve cesetlerin çıkarılması için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Öfke Volkanı'nın Facebook sayfasında ise dün Terhune'de, bir toplu mezardan çıkarılan kimliği belirsiz 4 kişinin cesedine dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden ay başında yapılan açıklamada, 5-28 Haziran tarihlerinde bulunan ceset sayısının 208 olduğu bildirilmişti.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, 7 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Başkaban Faiz es-Serrac'ın talebini olumlu karşıladığını ve Hafter milislerinin Trablus’un güneyi ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı