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Dünya Libya'da sürpriz gelişme! Destek verecekler
Dünya

Libya'da sürpriz gelişme! Destek verecekler

Libya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık, Fethi Başağa'ya destek vereceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 07:16:00 -
Libya'da sürpriz gelişme! Destek verecekler

10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda başbakan seçilen Fethi Başağa'ya Temsilciler Meclisi destek vereceğini duyurdu.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM'nin resmi Facebook hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yaptı.

Tobruk'taki meclis oturumunun ardından konuşan Buleyhık, "TM, hükümetin Sirte kentinden çalışmalara başlamasını desteklemek üzere önümüzdeki dönemde bir oturum düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

Buleyhık, Sirte'deki oturumun ne zaman düzenleneceğine ilişkin ise detaylı bilgi paylaşmadı.

TM tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Başağa, Trablus'taki Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetiyle anlaşmazlık halinde, kendi yönetimindeki hükümetin görevini Sirte'den yürüteceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

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