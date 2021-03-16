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Dünya Libya'da skandal Türkiye adımı! Herkesin gözü önünde reddedildiler
Dünya

Libya'da skandal Türkiye adımı! Herkesin gözü önünde reddedildiler

Libya'da yeni Başkanlık Konseyi ve Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Birlik Hükümeti Temsilciler Meclisi'nde yemin etti. Tören sırasında darbeci Hafter yanlılarından küstah bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:21:00 -
Libya'da skandal Türkiye adımı! Herkesin gözü önünde reddedildiler

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Başkanlık Konseyi dönemi 15 Mart’ta tamamen sona ermiş oldu. Muhammed el-Menfi başkanlığındaki yeni Başkanlık Konseyi ve Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Birlik Hükümeti, başkent Trablus’taki Yüksek Mahkeme ve ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisi huzurunda yemin etti.

Dibeybe, Arap ülkelerinin diğer yabancı ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin huzurunda canlı yayınlanan oturumda yemin metnini okudu.

Türk büyükelçimiz için küstah çağrı

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri’nin oturumda bulunması Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Talal el-Mihub liderliğindeki bazı parlamento üyelerini rahatsız etti.

Darbeci Hafter'in kuklaları durumu protesto ederken iki diplomatın salondan ayrılması talep edildi. Bu talep net bir şekilde reddedildi.

 

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