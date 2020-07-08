Libya’da sessizlik her an bozulabilir! Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden flaş hamle

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya’nın meşru hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler kritik öneme sahip Sirte kenti çevresine askeri sevkiyatlarını sürdürüyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte operasyonu için hazırlıkları hızla sürüyor. Bu kapsamda bugün Libya’nın başkenti Trablus’a 17 km uzaklıktaki Tacura kentinde bulunan Al-Daman Tugayı birlikleri Sirte çevresindeki UMH güçlerine 110 araçlık askeri konvoy ile katıldı.

Bir süre önce Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Mohamed Ganunu yaptığı açıklamada, Sirte ve El-Cufra bölgelerinin Rus paralı askerlerinden ve yerel suç çetelerinden kurtarılmasının ve Libya’da kaçabilecekleri her yerde onları izlenmesinin her zamankinden daha zorunlu hale geldiğini ifade etmişti.

TRT Arabi’de görev yapan gazeteci Yaser Emre'ye konuaşan Sirte-Jufra Operasyon Odası Sözcüsü, “Darbeci Hafter Sirte ve Jufra’da paralı asker toplamaya başladı. Aynı zamanda Ruslardan silah ve teçhizat desteğiyle hazırlanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca Sirte ve Jufra’nın darbeci Hafter ve destekçilerinden kurtarılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Sirte’deki ‘Kimliği Belirsiz’ Uçaklar

6 Haziran 2020 tarihinde UMH güçlerince Sirte kentinin ele geçirilmesi için büyük bir operasyon başlatılmış ve operasyon kapsamında şehir merkezine oldukça yakınlaşılmıştı. UMH güçlerinin kentte ilerlemesi üzerine kimliği belirsiz insansız hava araçları ve uçaklar UMH hedeflerini bombalayarak UMH’nin geri çekilmesine sebep olmuştu.

Yine zaman zaman bölgede kimliği belirsiz uçakların uçuş gerçekleştirdiği Libyalı hesaplarca aktarılırken bu uçakların Jufra Hava Üssü’nde konuşlu bulunan Rusya’ya ait uçaklar olduğu da iddia ediliyor.

Jufra’da bulunan Rus Hava Kuvvetleri bağlısı savaş uçaklarını ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) yaptığı açıklama ve basınla paylaştığı görseller ile açıklamış ve Rusya’yı bu konuda uyarmıştı.