Libya'da sessizlik her an bozulabilir! Rus uçakları havalandı
Libya'da darbeci Hafter' destek veren Rusya, Suriye'den Bingazi'ye 6 kargo uçağı yolladı.
Libya’da sessizlik sürerken darbeci Hafter’e destek veren ülkeler sinsi planlarını sürdürüyor.
Ülkede, Sirte ve Cufra kritik iki nokta olarak dikkat çekerken Rus uçaklarının Suriye’den Libya’ya hareket etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus uçaklarının Hafter’e destek olmak amacıyla Bingazi’ye geldiğini söyledi.
UMH’ya bağlı general, ülkeye giriş yapan kargo uçaklarının darbeci Hafter’e silah ve asker taşıdığını belirtti.
İran da asker eğitiminde
Geçtiğimiz günlerde İran’ın da Hafter’e asker yetiştirdiği öğrenilmişti. Suriyelileri eğiten İran, 3 aylık eğitimin ardından Libya’ya UMH’ye karşı savaşmak üzere asker göndereceği kaydedilmişti.
Libya’da çatışmalar bir süredir dururken Hafter’e bazı ülkeler yığınak yapmaya devam ediyor.