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Gündem Libya'da sağlanan ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Libya'da sağlanan ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Birleşmiş Milletler'in Libya'da kalıcı ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:43:00 -
Libya'da sağlanan ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, yapılan ateşkes anlaşmasının aslında en üst düzeyde olmayıp, daha alt düzeyde olduğunu, kalıcılığının ne kadar olacağını da zamanın göstereceğini söyledi.

Erdoğan, 3 ay içerisinde paralı askerlerin oradan çekilmesinin ne denli doğru ve sağlıklı olup olmadığını da bilemediklerini dile getirerek, "Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Fakat en üst düzeyde, darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarrac tarafından Mısrata'dan bir komutan bunun içinde bulunuyor.

Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen Azerbaycan Ermenistan arasında, Emeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? Oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak dendiği halde, bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur." diye konuştu.

 

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