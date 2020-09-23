Libya’da Rus helikopteri düştü
Libya’da askeri ekipman ve mühimmat taşıdığı belirtilen Rusya’ya ait bir helikopter düştü.
Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah yaptığı açıklamada, El-Cufra bölgesinde Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada helikopter içinde Rus Wagner lejyonerlerinin de bulunduğu bildirildi.
Helikopterin askeri ekipman ve mühimmat taşıdığı açıklandı.
Darbeci Hafter işgalinde bulunan El Cufra hava üssü yakınlarında bulunan Sukene bölgesinde düşen helikopter infilak etti.
Yerel kaynaklarca helikopterdeki lejyonerlerin öldüğü söyleniyor.