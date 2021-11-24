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Gündem Libya'da Muammed Kaddafi'nin oğlu için flaş karar!
Gündem

Libya'da Muammed Kaddafi'nin oğlu için flaş karar!

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusu reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:17:00 -
Libya'da Muammed Kaddafi'nin oğlu için flaş karar!

Libyalılar 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Libya Seçim Komisyonundan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık için yaptığı adaylık başvurusu reddedildi. Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu belirtildi.

Libya Askeri Başsavcılığı tarafından 2011 yılındaki ayaklanmalar kapsamında "cinayet" suçlaması yöneltilen Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle aranıyor.

Neler olmuştu?

Öte yandan Libya Askeri Başsavcılığı, Libya Yüksek Seçim Komisyonundan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkındaki cinayet ve savaş suçları nedeniyle adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti. Kaddafi, 14 Kasım'da resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana iç savaş sürüyor. Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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