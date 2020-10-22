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Dünya Libya’da kara ve hava yolları barış için açıldı
Dünya

Libya’da kara ve hava yolları barış için açıldı

Libya yönetimi ile Hafter yanlıları arasında yapılan barış görüşmelerinde önemli bir adım daha atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:57:00 -
Libya’da kara ve hava yolları barış için açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre’deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının 4. turunda, tarafların Libya’da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Toplantıların ilk iki gününde, tarafların “vatanseverlik, profesyonellik, Libya’nın birliğini koruma ve ülkenin egemenliğini savunma ısrarı” konusunda bağlılığını dile getirdiğini aktaran Williams, “5+5, Libya’nın tüm bölgelerini ve şehirlerini birbirine bağlayan kara yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, bölgenin idari başkenti Sebha başta olmak üzere Libya genelinde hava yollarının açılması konusunda anlaştı. 5+5, medyadaki nefret söylemini durdurma konusunda anlaştı. İki taraf, cephe hattında askeri tırmanıştan kaçınma konusunda anlaştı” derken kalıcı ateşkes için “oldukça iyimser” olduğunu kaydetti.

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