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Dünya

Libya’da işler tersine dönünce yığınak yapmaya başladılar! Bölgeye savaş uçakları gönderdiler

Libya'da darbeci Hafter'e açıkça destek veren darbeci Sisi yönetimi, bölgeye savaş uçakları gönderdi. Hafter'in ağır darbeler almasının ardından gelen hamle uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:29:00 -
Libya’da işler tersine dönünce yığınak yapmaya başladılar! Bölgeye savaş uçakları gönderdiler

Mısır'da darbeci Abdulfettah es Sisi rejiminin, Libya sınırındaki hava üssüne gönderdiği savaş uçakları uydudan görüntülendi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere ve görüntülere göre Mısır'ın batı kesiminde yer alan Matruh ilindeki Sidi Barrani Hava Üssü'ne çok sayıda savaş uçağı ve helikopteri gönderildi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde Sisi rejimine ait Mirage 2000 ve F-16 gibi savaş uçaklarının yanı sıra çeşitli savaş ve askeri nakliye helikopterleri de yer alıyor.

Mısır'da Sisi rejiminin 2014 yılından bu yana Halife Hafter güçlerine doğrudan destek olduğu ve bu doğrultuda Libya'da hava saldırıları düzenlediği biliniyor.

Darbeci Sisi rejimi, daha önce Hafter'e destek amacıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ve Libya doğusundaki cihat yanlısı gruplara yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Türkiye'nin desteklediği UMH güçlerinin ülkenin batısında Hafter karşısında sağladığı ilerleme sonrası Sisi rejimine bağlı güçlerin Libya sınırına aralarında tankların da olduğu askeri sevkiyat gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Sıra geliyor

Az kaldı, sıra Mısır’a geliyor
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EFE

ŞU KİPTİ PAPAZINA AYNEN İSRAİL'İN YAPTIĞINI YAPMALIYIZ. HEPSİNİ OLDUKLARI YERDE BUUUMMMM
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