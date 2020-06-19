Libya’da işler tersine dönünce yığınak yapmaya başladılar! Bölgeye savaş uçakları gönderdiler

Mısır'da darbeci Abdulfettah es Sisi rejiminin, Libya sınırındaki hava üssüne gönderdiği savaş uçakları uydudan görüntülendi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere ve görüntülere göre Mısır'ın batı kesiminde yer alan Matruh ilindeki Sidi Barrani Hava Üssü'ne çok sayıda savaş uçağı ve helikopteri gönderildi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde Sisi rejimine ait Mirage 2000 ve F-16 gibi savaş uçaklarının yanı sıra çeşitli savaş ve askeri nakliye helikopterleri de yer alıyor.

Mısır'da Sisi rejiminin 2014 yılından bu yana Halife Hafter güçlerine doğrudan destek olduğu ve bu doğrultuda Libya'da hava saldırıları düzenlediği biliniyor.

Darbeci Sisi rejimi, daha önce Hafter'e destek amacıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ve Libya doğusundaki cihat yanlısı gruplara yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Türkiye'nin desteklediği UMH güçlerinin ülkenin batısında Hafter karşısında sağladığı ilerleme sonrası Sisi rejimine bağlı güçlerin Libya sınırına aralarında tankların da olduğu askeri sevkiyat gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: Mepa News