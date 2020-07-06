Libya’da iki ülkeyi işaret etti! 'Türkiye mesajın büyüğünü vermeye hazırlanıyor'

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıyı Mısır'daki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Saldırının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Libya ziyaretinin hemen ertesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Başkent Trablus'a 180 km uzaklıktaki Vatiyye, Türkiye'nin Libya'da kurmayı planladığı iki askeri üsten biri.

Saldırının arka planına dikkat çeken SuperHaber programcısı Metehan Demir, "Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Libya’ya yaptığı ziyaret, Türkiye devletinin sembolik bir mesaj ziyaretiydi. Hemen ertesinde onların yaptığı saldırı da mesaj saldırısıydı. 'Siz buraya geliyorsunuz, bu açıklamaları yapıyorsunuz biz de Vatiyya’ya bu saldırıyı yapıyoruz' şekilde. Esas mesajın büyüğü çok yakında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a sağlam bir şekilde geliyor. Çünkü onlar bu konuda artık gerçekten kabul edilemeyecek bir noktaya geldiler. Bir de ucuz numaraları var. Libya hava sahasını herkes kontrol ediyor, kimin nereden uçtuğu belli. Biz bile yüksek teknolojide uygulamalarla bulabiliyoruz uçakların nereden nereye gittiğini. Bilinmeyen uçakların yaptığı saldırılar diyor... Bir saldırı yapılıyorsa, mesela Türkiye ne yapıyor? Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı diyor ki; Ben geldim, buradayım diyor. Bu saldırıları korkakça, sinsice yapıp ardından korkak bir biçimde ‘Hafter üzerinden bilinmeyen uçaklar tarafından saldırıldı’ diye demeyeceksin. Mertçe, aslanca ben saldırdım diyeceksin. Bunlar İdlib’te de yapıyor biliyorsun. Türkiye’nin yaşadığı saldırıların hepsi bilinmez, faili meçhul, karanlık, komplo, kumpaz şeklinde gerçekleşiyor. Libya’daki uçak saldırısı bile öyle oldu. Geçen gün şöyle diyorlar; şu kadar mig uçağı var, şu kadar su uçağı var. Bunlar Libya’ya geldi diyor. Rusya da diyor ki; benim değil. Benim orada pilotlarım yok, acemi askerler uçurabilir diyor. Bizim gibiler MIG 29 uçağını uçurabilir mi? Bu yüksek eğitim gerektirir. Mesaj sembolse sembolün büyüğünü Türkiye temmuz ayı içinde sağlam bir mesaj verecek hem Birleşik Arap Emirlikleri’ne hem de Mısır’a. İkinci kademede de Fransa ve Rusya’ya. Bunun içini çok dolu olarak söylüyorum. Mısır ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, hatta genişletmek istiyorum Suudi Arabistan’a, çok yakınlarında olmaktan bahsediyorum. Türkiye, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne bir üssün parçası olarak girişimde bulunarak orada keşifler yapıyor. Türkiye’nin sivilinden askerine kadar oradalar. Türkiye Ortadoğu’da da Katar ile ilişkileri bakımından önemli bir noktaya gelebilir. Her şey Türkiye’nin planı ve mantığı dahilinde yürüyor. O açıdan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Suudi Arabistan’ın bugüne kadar Katar’a yaptıkları da ortada. Artık Libya'da kartal yeniden dağıtıldı." ifadelerini kullandı. (Superhaber)