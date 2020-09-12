Libya'da Hafter kontrolündeki Bingazi'de protestolar devam ediyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in merkezi durumundaki Bingazi şehrinde ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için perşembe günü sokaklara dökülen binlerce Libyalı, ikinci gününde de protestolara devam etti.

Bingazililer, başta elektrik kesintileri olmak üzere, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için yine sokaklara çıktı.

Yerel basına ve aktivistlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına yansıyan görüntülerde bazı göstericilerin otomobil lastiklerini ateşe vererek yolları kapattıkları görüldü.

Başkent Trablus'un ardından ülkenin ikinci büyük kenti olan ve Hafter güçlerinin de merkezi durumundaki Bingazi'de perşembe günü başlatılan gösteriler sırasında Hafter resimleri yakılarak, "Yaşasak da ölsek de sadece onurumuzu istiyoruz", "Devrim, devrim, ey Bingazi! Servetini çaldılar umut kalmadı" ve "Petrol tesislerini açın!" şeklinde sloganlar atılmıştı.

Afrika kıtasının en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın tüm şehirlerinde, günde 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Libya'da Halife Hafter, ülke petrolünü Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı koz olarak kullanmak için kontrol ettiği doğu bölgelerindeki petrol kuyu ve tesislerini ocak ayından bu yana kapalı tutuyor.

Hafter milislerinin petrol üretim ve ihracatını durdurmasıyla Libya, ekonomisinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan petrol gelirlerinden mahrum kalarak yıl başından bu yana yaklaşık 10 milyar dolar zarar etti.

