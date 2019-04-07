Libya'da General Hafter'e büyük darbe! Trablus Havalimanı kurtarıldı Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Trablus’u koruma kuvveti, Uluslararası Trablus Havalimanı’nı, işgalci Hafter güçlerinden kurtardığını açıkladı. Havalimanı çevresinde sert çatışmaların yaşandığını belirten açıklamada, meşru güçlerce başlatılan Vadi ed-Devm operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

yeniakit.com.tr Libya'da meşru güçlerce başlatılan Vadi ed-Devm operasyonunun başarıyla devam ettiği ve Uluslararası Trablus Havalimanı’nın, işgalci Hafter güçlerinden kurtarıldığı açıklandı. Libya'nın başkenti Trablus çevresinde,General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseliyor. Çatışmanın, UMH'ye bağlı silahlı birliklerin, Trablus'un doğusundaki Misrata kentinden başkente ulaşmasından birkaç saat sonra başladığı belirtiliyor. Çatışmalar havalimanı çevresinde yaşanıyor Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor. UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söyledi. UMH güçleri kontrolü sağlamaya başladı Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

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